رياضة | رسميا.. سوهاج يتعاقد مع مدافع الحمام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. سوهاج يتعاقد مع مدافع الحمام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي سوهاج أحد أندية المجموعة الأولي بدوري الممتاز ب بقيادة دكتور نشأت العريس رئيس النادي في التعاقد مع اللاعب محمود عثمان الظهير الأيمن للحمام لمدة موسمين في صفقة انتقال حر بعد إنتهاء عقد اللاعب مع ناديه السابق الحمام.

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جاء التوقيع في حضور الدكتور نشأت العريس رئيس نادي سوهاج وأبو العينين شحاتة المدير الفني للفريق ومحمد بدر المدرب المساعد ومحمد نصار وكيل اللاعب.

يذكر أن محمود عثمان لعب لنادي الحمام لمدة ثلاث سنوات ونجح مع زملائه في بقاء نادي الحمام الموسم الماضي.