رياضة | تطورات مثيرة في انتقال هازارد إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تطورات مثيرة في انتقال هازارد إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الصحف الإنجليزية، مساء الإثنين، عن وضع البلجيكي إيدين هازارد لاعب تشيلسي وتطورات انتقاله إلى نادي ريال مدريد في الصيف الجاري.

وقال الصحفي "كافيه سولهيكول" مراسل سكاي سبورت: "تعتمد خططهم على ما ينتظر هازارد، اللاعب أخبر النادي أنه يريد الانتقال إلى ريال مدريد".

Advertisements

وتابع: "نادي تشيلسي يُفضّل الاحتفاظ به، لكن سيكون من المنطقي بيعه، لأن عقده سينتهي بعد عام فقط، كما جرت محادثات بين الناديين، وتشيلسي طلب رقماً يقارب 100 مليون جنيه إسترليني".

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن نادي ريال مدريد سوف يعلن عن إنتقال هازارد رسمياً وذلك بعد نهائي الدوري الأوروبي الذي سيجمع بين تشيلسي وآرسنال.