الامارات | وداع حزين للعين لدوري أبطال آسيا

شكرا لقرائتكم خبر عن وداع حزين للعين لدوري أبطال آسيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خسر فريق العين على ملعبه أمام فريق الاستقلال الإيراني مساء اليوم ضمن الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا 2019 ليودع المسابقة من دون تحقيق إي فوز لأول مرة على مدار تاريخ مشاركاته والتي كان أبرزها في عام 2003 حينما حصل على اللقب.

وتقدم العين عبر الدولي السويدي، ماركوس بيرغ في الدقيقة 13، قبل أن يرد الاستقلال بهدفين عن طريق محمد دانيشغار 22 ومرتضى تبريزي 45+1.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة تعادل الدحيل القطري مع ضيفه الهلال السعودي 2-2 .

وتصدر الترتيب النهائي للمجموعة الهلال برصيد 13 نقطة من ست مباريات، مقابل 9 نقاط للدحيل و8 للاستقلال ونقطتين للعين