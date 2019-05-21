شكرا لقرائتكم خبر عن سيرجيو يستعيد التألق وشباك مبروك تهتز بالـ5 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

تأهل فريقا سمو المجيدية وجمعية رعاية الرياضيين إلى الدور نصف النهائي من منافسات بطولة الأمير عبدالله بن سعد الرمضانية الـ3 لسداسيات كرة القدم بجدة في مستهل منافسات الأدوار الإقصائية، وسط حضور جماهيري كبير.

بشعار «كلنا سلمان.. كلنان محمد»، وفي لوحة تعبيرية وطنية غالية من أبناء الوطن للقيادة الحكيمة، وتأكيدا للولاء والمحبة للوطن والقيادة، حرصت اللجنة العليا المنظمة للبطولة برئاسة الأمير عبدالله بن سعد على أن تكون هذه العبارة هي الشعار الرسمي لمباريات البطولة، بدءا من مباريات الدور ربع النهائي الذي انطلق بمباراة فريقي سمو المجيدية ومنطقة الجمبري، إذ قاد الفريق الأول نجم الفريق الأمير عبدالعزيز بن فيصل بن عبدالمجيد لانتصار ثمين بنتيجة ثقيلة على المرشح الأبرز لنيل لقب البطولة فريق منطقة الجمبري بنتيجة 5-1.

فريق منطقة الجمبري لم يستطع الصمود طويلا بالرغم من مشاركة عدد من نجوم الكرة السعودية في الفريق، يتقدمهم الحارس الدولي السابق مبروك زايد وعبدالرحيم الجيزاوي وعلي مدحلي، إذ تلقى فريق الجمبري خسارته الأولى في البطولة بعد أن كان قد كسب لقاءاته الـ3 في دور المجموعات التمهيدي، وتصدرمجموعته الأولى بـ9 نقاط وأحرز كأس الافتتاح التذكارية، لتكون خسارته موجعة لمنسوبيه، فقد كانت كلمة الفصل لنجوم فريق سمو المجيدية بقيادة مدربه هاني بكر، وقائده المهاجم القناص الأمير عبدالعزيز بن فيصل بن عبدالمجيد، الذي سجل في المباراة «هدفين»، ومثلهما لزميله مصعب هوساوي، وهدف للاعب كمال الوادي.

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وفي المباراة الثانية، صعد فريق جمعية رعاية الرياضيين، المدجج بنجوم كرة القدم السعودية، إلى الدور نصف النهائي، عقب فوزه على فريق الشاطري بنتيجة 4-3 في مباراة مثيرة وسريعة من الطرفين، إذ تمكن مهاجم جمعية رعاية الرياضيين البرازيلي المخضرم سيرجيو ريكاردو من تسجيل «هدفين» لفريقه إلى جانب هدف لكل من النجمين باسم الشريف ووليد محبوب، ودعم زملائهم في الفريق مروزق العتيبي وسامي شاص وجمهور الشمراني وعلي التركي وأحمد السلمي.

وحظيت المباريات بحضور مجموعة كبيرة من الشخصيات الرياضية والفنانين والشعراء ونجوم كرة القدم الحاليين والقدامى، ورجال الصحافة والإعلام والسوشيال ميديا، وجماهير غفيرة.

يذكر أن اليوم (الثلاثاء) سيكون راحة للفرق على أن تلعب مباريات دور نصف النهائي يوم غد (الأربعاء)، والمباراة الختامية يوم الجمعة القادم الـ19 من شهر رمضان الجاري.