شكرا لقرائتكم خبر عن الصدارة تجنب صدام الاتحاد آسيويا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح عابد الحربي (جدة)

بعد أن ضمنا تأهلهما لدور الستة عشر لدوري أبطال آسيا، يخوض ممثل الكرة السعودية الاتحاد مساء اليوم آخر لقاءاته في دوري المجموعات، وستكون مهمته نيل صدارة مجموعته، لتجنب صدام منتظر بينه وبين النصر في دور الـ16، حال تصدر أحدهما وحلول الآخر ثانيا، إذ تنص أنظمة البطولة أن يلتقي متصدر الأولى مع ثاني الثانية، ومتصدر الثانية مع ثاني الأولى، أما صدارتاهما معا فتؤجل اللقاء المنتظر بينهما لجولة قادمة.

بين جدة وكربلاء

ضمن لقاءات المجموعة الثانية، يستضيف الاتحاد نظيره الوحدة الإماراتي على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة «الجوهرة المشعة» عند الساعة 10:30 ليلاً، فيما يلاقي النصر فريق ذوب آهن الإيراني على ملعب كربلاء بالعراق.

يدخل فريق الاتحاد لقاءه وسط جماهيره لأول مرة، بعد أن غاب الجمهور المؤثر عن اللقاءين السابقين أمام الريان القطري ولوكوموتيف الأوزبكي، وكسبهما الاتحاد، الذي حقق فوزا آخر على الريان في قطر وتعادل مع لوكوموتيف في أوزبكستان، لينال المركز الثاني برصيد 10 نقاط، فيما يحتل ضيفه في لقاء الليلة فريق الوحدة صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة، بعد أن فاز في أربع مباريات وخسر واحدة، ويحتاج الاتحاد لتحقيق الفوز ولا غيره متى ما أراد صدارة المجموعة، أما تعثره بالتعادل أو الخسارة فإنه سيحتل ثاني المجموعة. أما فريق النصر فكان من المقرر أن يدخل لقاءه أمام المتصدر ذوب آهن الإيراني، لولا اعلان الاتحاد الآسيوي تأجيل لقائه إلى موعد آخر. النصر حقق ثلاثة انتصارات متتالية أهلته لنيل وصافة المجموعة والتأهل للدور الثاني، ويدخل النصر لقاءه القادم، منتشياً بتحقيق لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لذا فإنه يسعى لمواصلة انتصاراته وتعويض خسارته في الذهاب أمام الفريق الإيراني ولنزع الصدارة منه فالفارق بينهما نقطتان فقط ومتى ما ظهر النصر بمستواه المعروف فإنه قادر على تجاوز الفريق الإيراني.