شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر هلالي لـ«الخليج 365»: لم نفاوض «بيدرو» التعاون والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) نفى مصدر مسؤول بنادي الهلال ما تم تداوله عن مفاوضات هلالية لمدرب التعاون بيدرو مانويل، مؤكدا لـ«الخليج 365» أن موضوع المدرب الهلالي سيكون بيد الإدارة الجديدة بعد أن يتم ترشيحها من قبل الجمعية العمومية التي من المتوقع عقدها في الـ25 من شهر رمضان الجاري. على صعيد آخر، يرفض غالبية محبي «الزعيم» رحيل مشرف الكرة بنادي الهلال فهد المفرج، معتبرين أنه أفضل من أشرف على كرة النادي، بدليل استمراره مع الإدارات السابقة التي وضعت ثقتها فيه، ليصبح أقدم مشرف نادٍ في الوقت الحالي، إذ أنهى السنة الـ6 وهو على رأس عمله في هذا المنصب رغم تعدد الإدارات الهلالية. وكان المفرج قد ألمح قبل مباراة فريقه أمام الدحيل إلى رحيله، بعد مسيرة طويلة حافلة بالمنجزات، فقد أحرز مع فريق كرة القدم بطولة الدوري مرتين، والوصيف 3 مرات، ‏وبطل كأس الملك مرتين، ‏وبطل كأس ولي العهد مرتين، ‏وبطل كأس السوبر مرتين، ووصيف بطل دوري أبطال آسيا مرتين، ‏وهذه الإنجازات التي حققها المفرج مع الهلال لم يحققها أي مشرف سابق لأي ناد سعودي.

نفى مصدر مسؤول بنادي الهلال ما تم تداوله عن مفاوضات هلالية لمدرب التعاون بيدرو مانويل، مؤكدا لـ«الخليج 365» أن موضوع المدرب الهلالي سيكون بيد الإدارة الجديدة بعد أن يتم ترشيحها من قبل الجمعية العمومية التي من المتوقع عقدها في الـ25 من شهر رمضان الجاري. على صعيد آخر، يرفض غالبية محبي «الزعيم» رحيل مشرف الكرة بنادي الهلال فهد المفرج، معتبرين أنه أفضل من أشرف على كرة النادي، بدليل استمراره مع الإدارات السابقة التي وضعت ثقتها فيه، ليصبح أقدم مشرف نادٍ في الوقت الحالي، إذ أنهى السنة الـ6 وهو على رأس عمله في هذا المنصب رغم تعدد الإدارات الهلالية. وكان المفرج قد ألمح قبل مباراة فريقه أمام الدحيل إلى رحيله، بعد مسيرة طويلة حافلة بالمنجزات، فقد أحرز مع فريق كرة القدم بطولة الدوري مرتين، والوصيف 3 مرات، ‏وبطل كأس الملك مرتين، ‏وبطل كأس ولي العهد مرتين، ‏وبطل كأس السوبر مرتين، ووصيف بطل دوري أبطال آسيا مرتين، ‏وهذه الإنجازات التي حققها المفرج مع الهلال لم يحققها أي مشرف سابق لأي ناد سعودي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصدر هلالي لـ«الخليج 365»: لم نفاوض «بيدرو» التعاون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.