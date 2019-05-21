شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثي الهبوط يترقب «الشائعة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة) لم يعد لأندية الهبوط أمل سوى الإنصات لشائعات التواصل الاجتماعي التي تؤكد بأن ثمة قرارا قريبا يقر زيادة أندية دوري الأمير لم يعد لأندية الهبوط أمل سوى الإنصات لشائعات التواصل الاجتماعي التي تؤكد بأن ثمة قرارا قريبا يقر زيادة أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إلى 20 فريقا، وبذلك سيتم إنقاذها من دوامة دوري الدرجة الأولى، الذي قد يكون بالنسبة للأندية الهابطة شاقا ومتعبا، إذ إن جميع الأندية مستوياتها متقارب إلى حد كبير، لكن الزيادة ستبقيهم في أقوى دوري عربي، فجميعهم يترقبون عقد جمعية اتحاد القدم في 16 شوال القادم، وحينها إما اتخاذ قرار الزيادة أو البقاء على هبوط الثلاثي إلى الدرجة الأولى. وكشف رئيس نادي أحد سعود الحربي لـ«الخليج 365» أمنيته بزيادة عدد الأندية إلى 20 ناديا في دوري الأمير محمد بن سلمان، مشيرا إلى أنه سيكون قرارا تاريخيا، خصوصا أن الفرق اكتسبت خبرة جيدة ومرت بظروف صعبة، مؤكدا أنه سيتم ترتيب أوضاعها بشكل مختلف بعد قرار الزيادة. وعن نادي أحد، أشار إلى أنه في حال البقاء سيستمر المدرب التونسي عمار السويح، وسيدرس ملف اللاعبين الأجانب، وفي حال الهبوط ستتغير الخطة، إذ سيتم التعاقد مع مدرب ولاعبين يتوافقون مع الإمكانات والميزانية المتاحة. يذكر أن رئيس رابطة دوري المحترفين مسلي آل معمر ذكر خلال لقاء تلفزيوني أن العمل لم ينتهِ بخصوص اللاعبين الأجانب وزيادة عدد الأندية، وبعد العيد ستكون الأمور واضحة.



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