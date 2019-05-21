شكرا لقرائتكم خبر عن «الإعلام الرياضي» في الشرقية يحتفي بأبطال العالم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر)

كرم مجلس الإعلام الرياضي بالمنطقة الشرقية، مساء السبت في الدمام، أبطال العالم السعوديين في مختلف الألعاب الرياضية الفردية والجماعية، وأندية المنطقة الشرقية، والشخصيات المنجزة التي حققت إنجازات شرفت بها الوطن في المحافل العالمية والآسيوية والعربية والمحلية خلال الفترة الماضية.

وقد كرم مجلس الإعلام الرياضي بالمنطقة المنجزين، بحضور عدد من الشخصيات الرياضية على مستوى المنطقة الشرقية يتقدمهم رئيس نادي الاتفاق السابق عبدالعزيز الدوسري، ومدير مكتب هيئة الرياضة بالشرقية حامد السريعي، ومساعده موفق السنيد، ورئيس نادي القادسية السابق الدكتور جاسم الياقوت.

وعبر عضو اللجنة المنظمة للحفل علي القطان، عن سعادته بالنجاح والصدى الكبير الذي لاقى الحفل، وقال في تصريحه: «من واجبات مجلس الإعلام الرياضي بالمنطقة الشرقية، تكريم وتقدير كل المنجزين الذين رفعوا راية بلادنا الغالية في المحافل العالمية والإقليمية».