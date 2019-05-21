شكرا لقرائتكم خبر عن الجارالله ينضم إلى كتاب«الخليج 365» والان مع التفاصيل



جدة - خالد شويل - ينضم الزميل خالد الجارالله إلى كوكبة كتاب «الخليج 365 الرياضية »، وسيطل عليكم عبر زاويته الأسبوعية «فضفضة»، كل يوم ثلاثاء. الزميل خالد من الكفاءات المميزة التي عملت في الإعلام الرياضي.

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