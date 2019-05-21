شكرا لقرائتكم خبر عن «ما هو غريب» الأهلي.. يا آسيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

أكمل فريق الأهلي العقد السعودي في دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا بعد أن تغلب على ضيفه باختاكور الأوزبكي بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء أمس (الإثنين) على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة (الجوهرة).

تقدم الأهلي أولاً عن طريق عمر السومة (د: 68)، ومن ثم عادل لباختاكور إيغور سيرجيف (د: 88)، ليعود الأهلي مجدداً للتقدم بهدف عبدالرحمن غريب (د: 90+2)، ليصل الأهلي للنقطة التاسعة وينال وصافة المجموعة الرابعة خلف السد القطري المتصدر برصيد 10 نقاط، فيما غادر الفريق الأوزبكي البطولة بعد أن احتل المركز الثالث برصيد 8 نقاط.

وتمكن الهلال من قلب تأخره بهدف لتقدم بهدفين، وقبل نهاية المباراة استطاع الدحيل اللحاق بنتيجة المباراة وأحرز هدف التعادل، لينتهي اللقاء بالتعادل بهدفين لكل منهما ويصل الهلال للنقطة 13 وفي المركز الأول للمجموعة الثالثة، فيما احتل الدحيل وصافة المجموعة برصيد 9 نقاط.