ريهام بكير
يشتعل الدوري المصري اليوم ب5 مباريات تقام في نفس التوقيت وهو الساعة العاشرة مساء والبداية بلقاء المصري مع الإنتاج الحربي وهي المباراة التي يستضيفها ملعب الجيش بالسويس ، أبناء بورسعيد يدخلون اللقاء برصيد 48 نقطة يحتلون بها المركز الرابع ويأملون تحت قيادة المدرب إيهاب جلال في الحفاظ علي هذا المركز والابتعاد عن المنافسة مع المقاصة والمقاولون لضمان اللعب في البطولة الكونفدرالية
في حين يدخل أبناء المدرب مختار مختار لقاء اليوم تحت شعار لابديل عن الفوز لتجنب كل السيناريوهات التي قد تدفع العجلات الحربية الي انتظار...
كانت هذه تفاصيل خبر مباريات اليوم الثلاثاء 21 مايو .. 5 مواجهات تشعل الدوري المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.