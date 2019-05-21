مباريات اليوم الثلاثاء 21 مايو .. 5 مواجهات تشعل الدوري المصري

ريهام بكير

يشتعل الدوري المصري اليوم ب5 مباريات تقام في نفس التوقيت وهو الساعة العاشرة مساء والبداية بلقاء المصري مع الإنتاج الحربي وهي المباراة التي يستضيفها ملعب الجيش بالسويس ، أبناء بورسعيد يدخلون اللقاء برصيد 48 نقطة يحتلون بها المركز الرابع ويأملون تحت قيادة المدرب إيهاب جلال في الحفاظ علي هذا المركز والابتعاد عن المنافسة مع المقاصة والمقاولون لضمان اللعب في البطولة الكونفدرالية

في حين يدخل أبناء المدرب مختار مختار لقاء اليوم تحت شعار لابديل عن الفوز لتجنب كل السيناريوهات التي قد تدفع العجلات الحربية الي انتظار...