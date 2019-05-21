شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يُحدد التاسعة مساءً موعدا لمباراتيه الوديتين أمام تنزانيا وغينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق الجهاز الادارى للمنتخب الوطنى بقيادة إيهاب لهيطة، مع منتخبي تنزانيا وغينيا، على توقيت وديتىّ الفريقين أمام الفراعنة يومي 13 و16 يونيو المقبل ضمن برنامج الإعداد لأمم افريقيا.

وتقرر بشكل رسمي، اقامة المباراتين في تمام التاسعة مساءً، على ملعب برج العرب في الاسكندرية.

ويستعد المنتخب لبطولة كأس الامم الافريقية، التي تنطلق يوم 21 يونيو المقبل في مصر، حيث وقع الفراعنة في المجموعة الأولى التي تضم زيمبابوي واوغندا والكونغو.