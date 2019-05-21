شكرا لقرائتكم خبر عن مختار مختار يعلن قائمة الإنتاج الحربي لمواجهة المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مختار مختار، المدير الفني للإنتاج الحربي، قائمة ناديه التي تستعد لمواجهة المصري البورسعيدي، في العاشرة مساء الثلاثاء على ستاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة 33 لمسابقة الدوري العام .

وضمت القائمة كل من أحمد شديد قناوي والسيد الشبراوي وعبدالرحمن فاروق ومحمد موسي ومحمود حماده ومعاذ الحناوي واحمد يحيي ومحمد مسعد ومحمد رجب واحمد مجدي وعبدالرحمن بودي وحماده ناصر ومحمود عادل وغنام محمد ومحمد حسين عضل وكريم لالا وعلاء سلامة ومحمد عادل ووهاب انان وجيمس تيدي.

ويحتل المصري البورسعيدي المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة، فيما يحتل الإنتاج الحربي المركز الحادي عشر برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك.