شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك يدعو مجلس الأهلي و«الأولمبية» إلى إياب نهائي الكونفدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن رئيس نادي الزمالك توجيه دعوات إلى إدارة نادي الأهلي واللجنة الأولمبية المصرية لحضور مباراة إياب الدور النهائي لكأس الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان المغربي.

أشار رئيس النادي في تصريحات عبر قناة «المحور»، مساء الاثنين، إلى رغبته في جمع كل مسؤولي الأندية والهيئات الرياضية المصرية لحضور المباراة المقبلة لفريقه، الأحد المقبل.

الزمالك يواجه نهضة بركان المغربي، الأحد المقبل، على ملعب برج العرب في الأسكندرية، ومن المقرر أن يحضرها 60 ألف مشجع، حسبما أعلن رئيس الزمالك في تصريحات سابقة.