فهد المولد مهدد بالإيقاف ستة أشهر في الدوري السعودي

كشفت تقارير سعودية تؤكد أن عينة فهد المولد لاعب نادى اتحاد جدة الخاصة بكشف المنشطات لم تتجاوز 1% من مادة الإمفيتامين أحد المواد المحظور تناولها.

كانت اللجنة الوطنية للمنشطات قد كشفت عن نتيجة إيجابية خلال تحليل دم اللاعب، على خلفية مباراة الاتحاد والنصر بدوري المحترفين.

قالت قناة الرياضية السعودية "إنه من المتوقع أن لا تزيد فترة الإيقاف عن 6 أشهر وعودته ستكون مع الجولة الخامسة في الدوري السعودى".

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يتوجه فهد المولد، لاعب فريق الاتحاد والمنتخب الوطني، إلى اللجنة السعودية للكشف عن المنشطات، من أجل حضور جلسة استماع اليوم "الإثنين".

من المقرر أن يتم منح اللاعب حق الاستئناف خلال 21 يومًا من تاريخ القرار المنتظر صدوره بشأن اتهامه بتعاطي المنشطات.