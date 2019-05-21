شكرا لقرائتكم أحمد عبد الدايم يوكد على أرسال تعليمات الموسم الجديد بعد عيد الفطر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد عبد الدايم المدير التنفيذى لإتحاد الكرة الطائرة و القائم بأعمال الرئيس على ضرورة إرسال نشرة تعليمات الموسم الجديد 2018 / 2019 عقب عيد الفطر . و كان عبد الدايم أعلن عن إنطلاق الدورى الممتاز للرجال الموسم المحلى الجديد 1 أكتوبر بدون اللاعبين الدوليين . تنطلق المسابقة بدون الدوللين فى ظل ارتباط المنتخب بخوض منافسات كأس العالم المحدد لها الفترة من 1 حتى 10 من نفس شهر أكتوبر المقبل باليابان.

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