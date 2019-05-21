شكرا لقرائتكم الاهلي ينهي تدريباتة استعدادا لمواجة الاسماعيلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يختتم فريق الكرة الأول بالأهلى تدريباته مساء اليوم،الثلاثاء، إستعداداً لمواجهة الأسماعيلي المُرتقبة المقرر لها العاشرة من مساء غداً ،الأربعاء، بإستاد برج العرب في اللقاء المؤجل من الجولة الـ18 لبطولة الدوري.

ومن المقرر أن يُعلن مارتن لاسارتي المدير الفني قائمة الفريق التى ستدخل معسكر مباراة الاسماعيلي التى يتطلع خلالها الأحمر لتحقيق الفوز من أجل الحفاظ على قمة الدوري التى يحتلّها المارد الأحمر حالياً برصيد 73 نقطة ويتبقي له مباراتين أمام المقاولون والزمالك سيتم تأجيلهما لما بعد بطولة أمم أفريقيا المقبلة التى تنطلق في مصر يوم 21 يونيو المقبل ومن المقرر أن يشهد تشكيل الاهلي في مباراة الغد عدة تغييرات حيث سيعةود حسام عاشور لخط الوسط لتعويض حمدي فتحي الذى سيغيب عن المباراة للإيقاف ، فيما تبدو حظوظ وليد سليمان كبيرة في المشاركة أساسياً على حساب صالح جمعة ونفس الحال بالنسبة لمروان محسن الذى إقترب من قيادة الهجوم بدلاً من وليد آزارو لكن لاسارتي سيحسم هذه الأمور الفنية في غضون الساعات المقبلة.