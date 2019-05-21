شكرا لقرائتكم إنعقاد الجمعية العمومية للإتحاد الملاكمة فى نصف سبتمبر المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد عبد العزيز غنيم رئيس إتحاد الملاكمة على إنعقاد الجمعية العمومية للإتحاد فى النصف الثانى من شهر سبتمبر المقبل . و قال غنيم أن العمومية ستتضمن مناقشة ميزانية الإتحاد عن الموسم المنقضى و إعتماد خطة نشاط الموسم المحلى الجديد 2019 / 2010 .

و أشار غنيم إلى أنه سيتم تحديد موعد إنطلاق الموسم المحلى الجديد عقب يوم 30 يونيو المقبل .

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