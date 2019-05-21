شكرا لقرائتكم خبر عن سلة سموحة تطير إلى أنجولا للمشاركة بالبطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطير اليوم بعثة فريق سلة سموحة بقيادة أشرف توفيق المدير الفنى إلى أنجولا للمشاركة فى قبل نهائى البطولة الأفريقية.

وتضم البعثة 18 فردا مقسمين إلى 12 لاعبا و6 أفراد للجهاز الفنى و الإدارى ورئيس البعثة .

تضم قائمة اللاعبين كل من تامر مصطفى ، و أشرف السيد ، و شريف الدياسطى ، و أحمد السيد ، وعمر عزب ، وأحمد عزب ، و جيمس ادواردو ، و ابراهيم خالد ، و اوجستين اوكوسن ، ومروان سرحان ، بالإضافة إلى رؤوف محمد مصطفى و أداموف تاكا

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ويرافق البعثة أشرف توفيق مديرا فنيا ،و أيمن على عبد الهادى مدرب عام ، و محمد مصطفى مدرب ، و محمد جمال الدين مخطط للاحمال ، وتامر ابراهيم طبيبا .

ويرأس بعثة الفريق خلال البطولة فى أنجولا أحمد عجلان عضو مجلس إدارة النادى

ومن المقرر أن يلتقى الفريق فى أول مباراة مع أول أغسطس الأنجولى .