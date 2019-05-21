شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يختتم استعداداته قبل مواجهة الإسماعيلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم فريق الكرة الأول بالأهلى تدريباته مساء اليوم، الثلاثاء، استعداداً لمواجهة الإسماعيلى المُرتقبة المقرر لها العاشرة من مساء غداً، الأربعاء، بإستاد برج العرب في اللقاء المؤجل من الجولة الـ18 لبطولة الدوري.

ومن المقرر أن يُعلن مارتن لاسارتي المدير الفني قائمة الفريق التى ستدخل معسكر مباراة الاسماعيلي التى يتطلع خلالها الأحمر لتحقيق الفوز من أجل الحفاظ على قمة الدوري التى يحتلّها المارد الأحمر حالياً برصيد 73 نقطة ويتبقي له مباراتين أمام المقاولون والزمالك سيتم تأجيلهما لما بعد بطولة أمم أفريقيا المقبلة التى تنطلق فى مصر يوم 21 يونيو المقبل، ومن المقرر أن يشهد تشكيل الأهلى فى مباراة الغد عدة تغييرات حيث سيعود حسام عاشور لخط الوسط لتعويض حمدي فتحى الذى سيغيب عن المباراة للإيقاف، فيما تبدو حظوظ وليد سليمان كبيرة فى المشاركة أساسياً على حساب صالح جمعة، ونفس الحال بالنسبة لمروان محسن الذى اقترب من قيادة الهجوم بدلاً من وليد آزارو لكن لاسارتى سيحسم هذه الأمور الفنية فى غضون الساعات المقبلة.