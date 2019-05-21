شكرا لقرائتكم خبر عن الملاكمة يحدد النصف الثانى من شهر سبتمبر لانعقاد العمومية العادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عبد العزيز غنيم رئيس اتحاد الملاكمة انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد فى النصف الثانى من شهر سبتمبر المقبل. وقال غنيم أن العمومية ستتضمن مناقشة ميزانية الاتحاد عن الموسم المنقضى واعتماد خطة نشاط الموسم المحلى الجديد 2019/2010. وأشار غنيم إلى أنه سيتم تحديد موعد انطلاق الموسم المحلى الجديد عقب يوم 30 يونيو المقبل .

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