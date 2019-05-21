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الداخلية يستأنف تدريباته بعد راحة الـ72 ساعة استعداداً للمصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف اليوم الثلاثاء، فريق الداخلية تحت القيادة الفنية لضياء عبد الصمد مدرب الفريق، تدريباته بعد راحة الـ 72 ساعة التى كان لاعبو الداخلية قد حصلوا عليه عقب الخسارة من الإسماعيلي بهدفين نظيفين في مباراة الجولة 33 من عمر مسابقة الدوري العام.

وكان الداخلية قد هبط بشكل رسمى إلى دورى القسم الثانى عقب الخسارة أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف فى مباراة الجولة 32 ليقضى الفريق الأبيض على طموحات الداخلية فى البقاء بالدورى العام.

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ويواجه الداخلية فريق سيراميكا كليوباترا ودياً يوم الخميس المقبل وذلك استعداداً لمباراة النادي المصري.

ويترقب الداخلية مواجهة النادى المصرى فى مباراة الجولة 34 والأخيرة من عمر المسابقة المحلية والتى لم يتم تحديد موعدها حتى الآن.

 

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