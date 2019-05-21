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الزمالك يدعو مجلس الأهلى وإدارة اللجنة الأولمبية لحضور نهائى الكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، الدعوة لمجلس إدارة نادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب لحضور نهائى الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان المغربى فى برج العرب والمقرر لها الأحد المقبل باستاد برج العرب.

كما وجه رئيس الزمالك الدعوة لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب لحضور النهائى فى ظل العلاقة الطيبة لمؤازرة الأبيض فى لقاء نهضة بركان خاصة أنه يمثل مصر.

وقال مرتضى منصور إن الزمالك يمثل مصر فى هذه البطولة متمنيًا تكاتف الجميع خلف الفريق فى هذه المباراة المهمة وحصول الأبيض على البطولة ليكلل جهود الفريق في مشوار البطولة.

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كان الزمالك قد خسر فى ذهاب نهائى الكونفدرالية أمام نهضة بركان بهدف نظيف أحرزه التوجولى لابا كودجو فى الوقت الضائع.

 

 

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