شكرا لقرائتكم خبر عن الطائرة يرسل نشرة تعليمات الموسم الجديد للأندية عقب عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد عبد الدايم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة الطائرة والقائم بأعمال الرئيس، إرسال نشرة تعليمات الموسم الجديد 2018/2019 عقب عيد الفطر . وكان عبد الدايم أعلن عن انطلاق الدورى الممتاز للرجال الموسم المحلى الجديد 1 أكتوبر بدون اللاعبين الدوليين . تنطلق المسابقة بدون الدوليين فى ظل ارتباط المنتخب بخوض منافسات كأس العالم المحدد لها الفترة من 1 حتى 10 من نفس شهر أكتوبر المقبل باليابان.

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