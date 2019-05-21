شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد طرح تذاكر مباراة الزمالك ونهضة بركان ومنافذ البيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أنه سيتم طرح تذاكر مباراة فريقه أمام نهضة بركان المغربى، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، مساء اليوم الثلاثاء، بعد الإفطار.

وأوضح منصور فى تصريحات تليفزيونية، إنه سيتم طرح التذاكر فى منفذ بيع خاص بنادى القضاة، بالإضافة إلى نادى الزمالك، ونادى الشمس، ونادى السكة الحديد، ومركز شباب ميت غمر، وجامعة المنصورة، وأكاديمية المنوفية، وفى السويس، والإسماعيلية، والإسكندرية بناديى الترام والأولمبى، والشرقية.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نهضة بركان المغربى، يوم الأحد المقبل على استاد برج العرب، وسط حضور 60 ألف متفرج، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الفريق المغربى بهدف دون رد.