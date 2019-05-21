الهجوم على شوبير وعبدالحفيظ وجروس.. 5 رسائل نارية من رئيس الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

وجه رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عدة رسائل فى ظهوره عبر برنامج "الزمالك اليوم" الذى يبث عبر قناة المحور قبل إياب نهائي بطولة الكونفيدرالية أمام نهضة البركان المغربي.

وخسر الزمالك أمام نهضة بركان المغربي بهدف نظيف في ذهاب الدور النهائي من كأس الكونفدرالية، قبل أن يلتقيا في العودة يوم الأحد المقبل.

1-سيد عبد الحفيظ

هاجم رئيس الزمالك سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي مؤكداً أنه سبب الخلاف مع الأهلي الذى يرتبط مع رئيسه محمود الخطيب بعلاقات طيبة.

وقال رئيس الزمالك " سيد عبد الحفيظ هو سبب الأحتقان بين الأهلي والزمالك، لا أحد يتحدث غيره من النادي الأحمر وبسببه وصلت الأجواء إلى ما هي عليه الأن.

2- شوبير

جدد رئيس الزمالك هجومه على أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة مشدداً على أنه المسؤول الوحيد فى اتحاد الكرة الذى دخل فى خلاف مع النادي الأبيض.

وقال رئيس الزمالك" شوبير مشهور عنه الأزمات التى يصنعها، أطالب الجماهير بتجنب الهجوم عليه فى نهائي الكونفيدرالية والتركيز على تشجيع الفريق ".

3- جروس

انتقد رئيس الزمالك السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للفريق الأبيض مرجعاً الفضل فى خسارة الفريق بهدف فقط إلى مجهود اللاعبين وقتالهم.

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وقال رئيس الزمالك " تحملنا فوق طاقتنا بسبب المدير الفني، لا توجهوا له النصيحة فهو لا يهتم ولا يفعل إلا العكس والدليل الهدف الذى جاء فى الدقيقة الأخيرة أمام نهضة البركان".

4- الجمهور

وجه رئيس الزمالك نصائحه إلى جمهور الفريق قبل مباراة الأحد القادم على خلفية السماح بحضور 60 ألف متفرج إلى المباراة.

وقال رئيس الزمالك " أطالب الجماهير بالتشجيع المتواصل طوال الـ 90 دقيقة، وليس الدقائق الأولى فقط ، احتذوا بجماهير نهضة البركان ".

وتابع " تجنبوا سب المنافسين وتحلوا بالتشجيع الحضاري الذى يعكس قيمة ناديكم".

5- اللاعبون

حذر رئيس الزمالك من لاعبيه من خطورة فريق نهضة البركان المغربي مشدداً على قوة الفريق وعدم الاستهانة به ومستنكراً فى نفس الوقت من الهاشتاج الذى حمل اسم "الزمالك يقدر".

وقال رئيس الزمالك " طبعاً الزمالك يقدر الفارق هدف فقط ".

وأضاف " اثق فى اللاعبين وما تحقق بفضلهم فقط، مكافآة الأداء على مباراة الذهاب فى انتظارهم".