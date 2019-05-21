رسميا.. حضور 60 ألف متفرج في نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان

كشف مرتضى منصور رئيس الزمالك ، عن كافة التفاصيل الخاصة ، بمباراة الإياب ، بين الفريق الأول لكرة القدم ، ونهضة بركان المغربي ، والمقرر لها الأحد المقبل ، على ملعب برج العرب بالإسكندرية ، في تمام العاشرة مساء .

أكد رئيس الزمالك ، الحصول على موافقة وزير الداخلية ، على حضور 60 ألف مشجع مصري لحضور مباراة النهائي الأفريقي ، بدلا من 30 الف مشجع .

وأضاف، بأنه سوف يتم طرح التذاكر ، اسكندرية الترام والاوليمبي ، منفذ نادى الزمالك السكة الحديد ، والشمس ، منفذ في نادى القضاة ، ومنفذ في جامعة المنصورة ، ومنفذ في ميت غمر ، منفذ في المنوفية ، منفذ في الشرقية ، ومنفذ في بورسعيد ، ومنفذ في الاسماعيلية