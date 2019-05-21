كشف مرتضى منصور رئيس الزمالك ، عن كافة التفاصيل الخاصة ، بمباراة الإياب ، بين الفريق الأول لكرة القدم ، ونهضة بركان المغربي ، والمقرر لها الأحد المقبل ، على ملعب برج العرب بالإسكندرية ، في تمام العاشرة مساء .
أكد رئيس الزمالك ، الحصول على موافقة وزير الداخلية ، على حضور 60 ألف مشجع مصري لحضور مباراة النهائي الأفريقي ، بدلا من 30 الف مشجع .
وأضاف، بأنه سوف يتم طرح التذاكر ، اسكندرية الترام والاوليمبي ، منفذ نادى الزمالك السكة الحديد ، والشمس ، منفذ في نادى القضاة ، ومنفذ في جامعة المنصورة ، ومنفذ في ميت غمر ، منفذ في المنوفية ، منفذ في الشرقية ، ومنفذ في بورسعيد ، ومنفذ في الاسماعيلية
كانت هذه تفاصيل خبر رسميا.. حضور 60 ألف متفرج في نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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