الاتحاد الدولي للتنس يرشح مصطفي نعيم لحضور المؤتمر الدولي للمدربين

رشح الاتحاد الدولي للتنس، مصطفي نعيم لحضور المؤتمر الدولي للمدربين الذي سوف ينعقد في العاصمة التايلاندية بانكوك، خلال شهر اكتوبر المقبل. وجاء الترشيح نظراً لأن كابتن مصطفي هو المدرب الحالي لفريق كأس ديفيز بالإضافه إلي إنه محاضر دولي معتمد.

كما رشحت مؤسسة التدريب الأوروبية للتنس ضياء نبيل المدير المدرب الحالي لفريق كأس ديفيز بالإضافه إلي إنه محاضر دولي معتمد.كما رشحت مؤسسة التدريب الأوروبية للتنس ضياء نبيل المديرالفني للاتحاد المصري، لحضور المؤتمر. يذكر أن المؤتمر هو تدريب دولي يستقطب بانتظام أكثر من 650 مدربًا وخبيرًا من أكثر من 90 دولة مختلفة حول العالم، وستعقد في الفترة من 25 أكتوبر 2019 إلى 27 أكتوبر 2019.

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