مرتضى منصور يعلن خبر سار لمشجعي الزمالك بشأن مباراة نهضة بركان المقبلة

أعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك، أن النادي قد حصل على موافقة الأمن بحضور ٦٠ ألف مشجع لمباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي، ضمن إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية. الزمالك ونهضة بركان المغربي، ضمن إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية. وكان قد انتهت مباراة الذهاب بفوز نهضة البركان بهدف نظيف، ومن المقرر أن تكون مباراة الإياب بين الفريقين يوم الأحد المقبل، على ملعب الجيش ببرج العرب.

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