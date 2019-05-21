رياضة | نجم نهضة بركان يحسم مصيره بعد مباراة الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم نهضة بركان يحسم مصيره بعد مباراة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تفارير صحفية مغربية أن عمر النمساوي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي نهضة بركان المغربي لم يحسم موقفه سواء بالبقاء مع الفريق أو الرحيل بنهاية الموسم الجاري.

وينتهي عقد اللاعب الذي لعب بقميص بركان لمدة ثلاث سنوات خلال الصيف المقبل ويعتبر واحد من أفضل اللاعبين الذين يعول عليهم منير الجعواني نظراً للخبرات المتراكمة التي يتوفر عليها.

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وكانت الإدارة قد طلبت في أكثر من مناسبة الجلوس مع اللاعب من أجل تجديد التعاقد لكنه طلب في أكثر من مناسبة التأجيل لحين نهاية كأس الكونفدرالية الافريقية.

ومن المنتظر أن يحسم اللاعب عقده مع الفريق عقب نهاية مباراة الزمالك الأسبوع المقبل حيث الاتفاق على جميع البنود والمقابل المادي الذي سيحصل عليه اللاعب.