رياضة | أزمة في برشلونة بشأن التعاقد مع الصفقة الجديدة

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يرحب إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة، بانضمام أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد وذلك لأنه سوف يُشكل مثلث هجومي قوي مع ليونيل ميسي ولويس سواريز.

ويتفق بارتوميو رئيس برشلونة مع فالفيردي في الرأي نفسه، ورغم ذلك تشير بعض التقارير إلى إن عدداً من اللاعبين لا يريدون وصول الفرنسي جريزمان.

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وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن رئيس برشلونة يعرف جيداً رأي الأعضاء الرئيسيين في الفريق وأنهم غير سعداء بوصول جريزمان المحتمل وأنه ليس له مكان في تشكيلة البارسا.

وسيكون بارتوميو عالق ما بين رأي الإدارة الرياضية، في أن قدوم المهاجم الفرنسي يُعد إضافة كبيرة وإعتقاد البعض في برشلونة أن من الخطأ إدخال جريزمان وسط التشكيلة.