رياضة | صراع البقاء.. موعد مباراة سموحة وبتروجيت في الدوري المصري والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صراع البقاء.. موعد مباراة سموحة وبتروجيت في الدوري المصري والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسضيف فريق نادي سموحة ضيفه بتروجيت على ملعب ستاد حرس الحدود بالمكس لحساب مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وتعتبر المباراة مصيرية بالنسبة للفريقين حيث يحتل سموحة المركز الخامس عشر برصيد 35 نقطة فيما يقبع بتروجيت في المركز السادس عشر برصيد اربعة وثلاثين نقطة.

الفائز بمباراة اليوم سيتقدم أكثر من ثمانية مراكز دفعة واحدة ما يعني إبتعاده قليلاً عن مراكز الهبوط قبل جولتين على نهاية الدوري المصري.

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وكان الفريقان قد تواجها في الدور الأول لحساب مباريات الجولة السابعة عشر على ملعب ستاد الجيش بالسويس ونجح بتروجيت في الفوز بهدف واحد مقابل لا شيء.

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الحادية عشر مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.

وفيما يخص القنوات الناقلة لمباراة سموحة ضد بتروجيت فإنها ستكون متاحة على الهواء مباشرةً عبر قناة أون سبورتس إتش دي +1.