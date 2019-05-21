رياضة | رسميا.. رئيس الزمالك يعلن انتهاء الخلاف مع اللجنة الأوليمبية واعتماد اللائحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. رئيس الزمالك يعلن انتهاء الخلاف مع اللجنة الأوليمبية واعتماد اللائحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف رئيس نادي الزمالك عن موافقة اللجنة الأوليمبية المصرية على اعتماد اللائحة الجديدة لنادي الزمالك بعد العمومية الأخيرة للقلعة البيضاء.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات عبر فيديو تم بثه عبر برنامج "الزمالك اليوم"، "بعد فترة طويلة وصراعات مع اللجنة الأوليمبية تم الموافقة على لائحة نادي الزمالك بعدما تأكدوا من عدم وجود أية مخالفات بها".

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وأكمل "الإنتخابات الجديدة في المقاعد الجديدة بمجلس الزمالك وفقًا للائحة سيكون بعد عيد الفطر المبارك".

وأشار: "كل أعضاء اللجنة الأوليمبية وافقوا على لائحتنا بإستثناء شخصين فقط هما اللواء يحيي دعبس وشريف العريان فقط".