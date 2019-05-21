اونلاين | يلا لايف Ittehad NOW مشاهدة مباراة الاتحاد اليوم رابط اتحاد جدة والوحدة بث مباشر منقولة عبر beIN SPORTS HD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا لايف Ittehad NOW مشاهدة مباراة الاتحاد اليوم رابط اتحاد جدة والوحدة بث مباشر منقولة عبر beIN SPORTS HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف فريق نادي إتحاد جدة السعودي اليوم الاثنين نظيره الوحدة الإماراتي لحساب مباريات الجولة السادسة للمجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم في المباراة التي ستقام على ملعب إستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية " الجوهرة المشعة " .

وكان الفريقان قد تقابلا في الجولة الثانية على ملعب إستاد آل نهيان بنادي الوحدة ونجح أصحاب الأرض في الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف يوم الحادي عشر من شهر مارس الماضي.

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وقبل المباراة ضمن الفريقان التأهل للدور المقبل بعد أن إحتل الوحدة الصدارة برصيد إثني عشر نقطة وحل الاتحاد ثانياً برصيد عشرة نقاط وتلعب مباراة اليوم من أجل خطف مقعد الصدارة.

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة بين الفريقين في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.

وستنقل مباراة إتحاد جدة والوحدة على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 ويعلق عليها المعلق الكبير حسن العيدروس.