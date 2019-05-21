مران الأهلي.. جلسة لاسارتي وتدريبات خاصة على التسديد

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تحرير:أحمد محمد ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١١:١٣ م
مران الاهلى
عقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة نظرية للاعبين قبل انطلاق مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي التي تقام مساء الأربعاء المقبل على استاد الجيش ببرج العرب، والمؤجلة من الأسبوع الـ18 في بطولة الدوري العام، وتحدث لاسارتي إلى اللاعبين في بعض الأمور الفنية، وحرص على تحفيزهم معنويًا؛ لاستمرار حصد النقاط في سباق الدوري العام، ويتصدر الأهلي قمة الدوري العام برصيد 73 نقطة، ويتبقى له ثلاث مباريات في البطولة.
وقام المدير الفني بتدريب اللاعبين على بعض الجُمَل الفنية والخُطَطيّةٌ، وحرص على توجيه تعليمات خاصة خلال المران، كما أجرى أكثر من تقسيمة لتجهيز جميع اللاعبين، قبل موعد السفر إلى الإسكندرية، المقرر له مساء غدٍ، للمبيت بأحد الفنادق. وخصص الجهاز الفني للفريق فقرة في نهاية مران الفريق للتصويب على المرمى،
وخصص الجهاز الفني للفريق فقرة في نهاية مران الفريق للتصويب على المرمى، شارك فيها رمضان صبحي ووليد سليمان وأحمد حمودي وأحمد طارق سليمان.
وقاد طارق سليمان مدرب حراس المرمى تدريبات الثلاثي؛ محمد الشناوي، وشريف إكرامي، ومصطفى شوبير. واشتملت على التصويبات والتعامل مع العرضيات
وخاض علي لطفي تدريبات منفردة في الجيم، ضمن البرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يخضع له بعد تعرضه لإصابة في الرباط الداخلي للركبة، أبعدته عن المشاركة الجماعية.
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