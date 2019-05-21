شكرا لقرائتكم سان جرمان يؤكد أن علاقته بمبابي "ستستمر في الموسم المقبل" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ ساعة في 21 مايو 2019 - اخر تحديث في 21 مايو 2019 / 03:19

باريس - أ ف ب - أكد نادي باريس سان جرمان حامل لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم الإثنين أن علاقته بمهاجمه الشاب كيليان مبابي "ستستمر في الموسم المقبل"، وذلك بعد تصريحات للأخير ألمح فيها الى إمكان رحيله الى "مكان آخر".



ونشر النادي عبر حسابه على "تويتر" نصا مكتوبا على صورة للاعب الشاب جاء فيه "روابط قوية جدا تجمع باريس سان جرمان بكيليان مبابي منذ عامين، والحكاية المشتركة ستتواصل في الموسم المقبل".

وأثار مبابي علامات استفهام حول مستقبله بقوله الأحد بعد تسلمه جائزة أفضل لاعب في الدوري المحلي لموسم 2018-2019، إن الجائزة "لحظة مهمة بالنسبة إلي، نقطة تحول في مسيرتي"، مشيرا الى أن الوقت حان "لتحمّل مسؤوليات أكبر، ربما في باريس سان جرمان، ربما في مكان آخر".