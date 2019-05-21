شكرا لقرائتكم البيروفي بيتزارو ينوي الاعتزال عام 2020 في سن الـ 41 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 6 ساعات في 20 مايو 2019 - اخر تحديث في 20 مايو 2019 / 21:16

برلين - أ ف ب - أكد البيروفي المخضرم كلاوديو بيتزارو، مهاجم فريق فيردر بريمن الألماني لكرة القدم، أنه سينهي مسيرته كلاعب عام 2020 وهو في الحادية والأربعين من العمر.



وأعلن بيتزارو (40 عاما) تمديد عقده مع فريردر بريمن عاما إضافيا، قبل أن يؤكد في اليوم التالي أن الموسم المقبل سيكون الأخير في مسيرة امتدت لعقدين في كرة القدم الأوروبية.

وأوضح على هامش مباراة ودية بين فيردر بريمن وفريق بابنبورغ، "الموسم المقبل سيكون الأخير لي. أريد انهاء مسيرتي وأنا في أحسن حال".

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وأمضى بيتزراو مسيرته الاحترافية في أوروبا في الدوري الألماني باستثناء محطة صغيرة لموسمين (2007-2009) في إنكلترا مع تشلسي الذي أعاره في الموسم الثاني الى فيردر بريمن.

وعاد بيتزارو الى صفوف بريمن في العام الماضي، وهو يدافع عن ألوانه للمرة الرابعة (بعد 1996-2001، 2009-2012، 2015-2017)، ولعب مع بايرن ميونيخ مرتين (2001-2007 و2012-2015)، ومع كولن في موسم 2017-2018.

وبعد الإعلان عن تمديد عقده، نزل البيروفي احتياطيا وسجل هدف الفوز لبريمن في مرمى لايبزيغ (2-1) في المرحلة الأخيرة من الدوري، مسجلا هدفه الـ 197 في 472 مباراة خاضها في البوندسليغا.

ومثل بيتزارو بلاده في مختلف الفئات العمرية ابتداء من منتخب دون 17 عاما (1995) وانتهاء بالأول من 1999 الى 2016 حيث دافع عن ألوانه في 85 مباراة دولية سجل خلالها 20 هدفا.