اللاعب حمدي النقاز: مباراتنا أمام نهضة بركان كانت صعبة

اعلن حمدي النقاز، لاعب نادي الزمالك، بأن مباراة التي خاضها فريق نادي الزمالك أمام فريق نهضة بركان المغربي لم تكن من المباريات السهلة، التي خاضها ما بين المباريات الأخرى، وأشار بأن كل الفريقين قد قدموا مباراة مميزة جدا، مع إضافة أداء عالي لكل لاعبي الفريقين.

كما أضاف اللاعب النقاز بأن نتيجة المباراة جاءت بالهزيمة بهدف دون رد وكانت صعبة بشكل كبير، واكدوا بأن فريقه سيحاول أن يتخطى هذه النتيجة خلال مواجهة في مباراة العودة من أجل تحقيق اللقب الإفريقي أمام النادي البركاني.

والجدير بالذكر بأن نادي الزمالك كان قد خسر في المباراة بهدف نظيف أمام فريق نهضة بركان في مباراة ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية صباح اليوم الإثنين، وسوف يتقابل الفريقين بعد أسبوع من مباراة العودة بملعب برج العرب.