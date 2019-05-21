شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربيني ومحمد الشوربجي أبطال التتويج الأخير في بريطانيا المفتوحة للإسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر بطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش واحدة من أقوى وأعرق البطولات في تاريخ اللعبة، حيث تصنف البطولة بفئة البطولات البلاتينية، حيث تبلغ القمة المادية لجوائزها 168 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وتنطلق منافسات المرحلة الأولى اليوم الإثنين حيث تشهد البطولة مشاركة واسعة من اللاعبين المصريين ففى منافسات السيدات تشارك مصر بـ11 لاعبة في مقدمتهن رنيم الوليلى لاعبة وادى دجلة والمصنفة الأولى، نور الشربينى لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية، نور الطيب المصنفة الثالثة، ونوران جوهر المصنفة السابعة.

بينما فى منافسات الرجال تشارك مصر بـ12 لاعبًا أيضًا، وفى مقدمتهم على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الأول عالميًا، محمد الشوربجى المصنف الثانى، كريم عبد الجواد المصنف الرابع، محمد أبو الغار المصنف التاسع، فيما انسحب طارق مؤمن المصنف الثالث بسبب إصابة الركبة التي تعرض لها قبل البطولة.

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نور الشربينى ومحمد الشوربجى

كانت البطلة المصرية نور الشربيني المصنفة الثانية عالميًا وبطلة العالم هي صاحبة اللقب المصري الأخير ببطولة بريطانيا وذلك عقب تغلبها على مواطنتها نوران جوهر لاعبة وادي دجلة في المباراة النهائية بنسخة عام 2016 بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة استغرقت 75 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11/7, 9/11, 7/11, 11/6, 11/8.



نور الشربينى ونوران جوهر

فيما يحمل محمد الشوربجي المصنف الثاني عالميًا لقب البطولة في نفس العام بعد تغلبه على المصري رامي عاشور بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 27 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11/2, 11/5, 11/9.