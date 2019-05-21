شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يهزم الجزيرة ويتأهل لنهائى كأس مصر لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق كرة اليد بنادى طلائع الجيش على نظيره الجزيرة بنتيجة 27/26 فى إطار نصف نهائى كأس مصر للموسم المحلى 2018/2019، ليتأهل إلى النهائى .

ومن المقرر أن يلتقى فريق طلائع الجيش مع الأهلى، بعدما تأهل الاخير بالفوز على سبورتنج فى نصف النهائى أيضًا .

فيما يقام مساء اليوم الثلاثاء، لقاء تحديد البطل وتحديد صاحبين المركز الثالث والرابع على نفس صالة أكتوبر الدولية بحضور حاملى بطاقات الاتحاد وأعضاء الأندية المتبارية .