شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يهزم الجزيرة ويتأهل لنهائى كأس مصر لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق كرة اليد بنادى طلائع الجيش على نظيره الجزيرة بنتيجة 27/26 فى إطار نصف نهائى كأس مصر للموسم المحلى 2018/2019، ليتأهل إلى النهائى .
ومن المقرر أن يلتقى فريق طلائع الجيش مع الأهلى، بعدما تأهل الاخير بالفوز على سبورتنج فى نصف النهائى أيضًا .
فيما يقام مساء اليوم الثلاثاء، لقاء تحديد البطل وتحديد صاحبين المركز الثالث والرابع على نفس صالة أكتوبر الدولية بحضور حاملى بطاقات الاتحاد وأعضاء الأندية المتبارية .
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