شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 21/5/2019 فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 21 / 5 / 2019 فى الدورى المصرى الممتاز إذ تقام مباراة المصرى البورسعيدى والانتاج الحربى على استاد السويس ومباراة إنبى ومصر المقاصة على استاد بتروسبورت ومباراة سموحة وبتروجت على استاد المكس ومباراة طلائع الجيش والاتحاد السكندرى على استاد جهاز الرياضة العسكرى ومباراة وادى دجلة وحرس الحدود على استاد المقاولون العرب.

موعد مباراة المصرى والانتاج الحربى

تقام مباراة المصرى البورسعيدى والانتاج الحربى على ستاد الجيش بالسويس فى تمام العاشرة مساء اليوم الثلاثاء فى مواجهة لاتقبل القسمة على اثنين للفريقين لاسيما بعد خسارة المصرى من حرس الحدود بهدف دون رد فى الجولة الماضية وتعادل الإنتاج الحربى سلبيًا مع الإسماعيلى.

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 11 وتعادل فى 15 وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبوه 40 هدفًا وتلقت شباكه 36 هدف فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز الحادى عشر برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 12 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 32 هدفًا وتلقت شباكه 39 هدفًا وما زال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك

موعد مباراة إنبى ومصر المقاصة

تقام مباراة إنبى ومصر المقاصة على استاد بتروسبورت فى تمام العاشرة مساء اليوم الثلاثاء فى مواجهة صعبة للفريقين لاسيما بعد خسارة إنبى من الأهلى بهدفين دون رد وفوز المقاصة على النجوم بهدفين مقابل هدف فى نفس الجولة.

ويحتل إنبى المركز التاسع برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 12 وخسر مثلها وسجل لاعبوه 36 هدفًا وتلقت شباكه 40 هدفًا فيما يحتل المقاصة المركز السادس برصيد 45 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 12 وتعادل فى 9 وخسر 11 مباراة وسجل لاعبوه 32 هدفًا وتلقت شباكه 33 هدفًا.

موعد مباراة سموحة وبتروجت

تقام مباراة سموحة وبتروجت على استاد المكس فى تمام العاشرة مساء اليوم الثلاثاء فى مواجهة نارية بصافرة تحكيمية أجنبية نظرًا لسخونة المباراة بين الفريقين الباحثان عن النجاة من دوامة الهبوط لاسيما بعد خسارة بتروجت من الطلائع بهدف دون رد وخسارة سموحة من الأهلى بهدف دون رد فى اللحظات القاتلة.

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ويحتل سموحة المركز الخامس عشر برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 14 وخسر 11 مباراة وسجل لاعبوه 30 هدفًا وتلقت شباكه 38 هدف فيما يحتل بتروجت المركز السادس عشر برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 10 وخسر 14 مباراة وسجل لاعبيه 30 هدفًا وتلقت شباكه 41 هدفًا.

موعد مباراة طلائع الجيش والاتحاد السكندرى

تقام مباراة طلائع الجيش والاتحاد السكندرى على ستاد جهاز الرياضة العسكرى فى تمام العاشرة مساء اليوم الثلاثاء فى مواجهة نارية بين الفريقين لاسيما بعد فوز الطلائع على بتروجت بهدف دون رد وخسارة زعيم الثغر من إنبى بهدف دون رد

ويحتل الطلائع المركز الثامن برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 10 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 36 هدفًا وتلقت شباكه 38 هدف فيما يحتل زعيم الثغر المركز الثانى عشر برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 12 وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 38 هدفًا وتلقت شباكه 51 هدفًا.

موعد مباراة وادى دجلة وحرس الحدود

تقام مباراة وادى دجلة وحرس الحدود على ستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر فى تمام العاشرة مساء اليوم الثلاثاء بصافرة تحكيمية أجنبية نظرًا لسخونة المباراة لاسيما بعد تعادل وادى دجلة مع بيراميدز بهدف لكل فريق وفوز حرس الحدود على المصرى البورسعيدى بهدف دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة.

ويحتل وادى دجلة المركز العاشر برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى مثلهم وخسر 14 لقاء وسجل لاعبوه 38 هدفًا وتلقت شباكه 45 هدفًا فيما يحتل حرس الحدود المركز الرابع عشر برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 31 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 11 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 27 هدفًا وتلقت شباكه 34 هدفًا وما زال لديه مباراة مؤجلة.

القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى الممتاز

من المقرر أن تنقل قنوات أون سبورت والنيل للرياضة مباريات الدورى المصرى الممتاز.