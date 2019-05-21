انت الان تتابع الأهلي يكشف حقيقة التعاقد مع لابا كودجو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد شحاته ٢١ مايو ٢٠١٩ - ١٢:١٥ ص

نهضة بركان

كشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، حقيقة الأنباء التي ترددت خلال الساعات الأخيرة عن توقيع لابا كودجو مهاجم فريق نهضة بركان المغربي للقلعة الحمراء، جاء ذلك في تصريحات خاصة للتحرير، قائلا: "كل ما يتردد عن سفري للمغرب وإنهاء الصفقة كلام لا أساس له من الصحة.. أؤكد مجددًا ما قلته أكثر من مرة سلفا، لم نفتح مفاوضات مع كودجا أو حاولنا التواصل معه، موقفنا لم يتغير، متمسكون بالرباعي الأجنبي علي معلول ووليد أزارو وجونيور أجايي وجيرالدو دي كوستا، ليس من بين خطط دعم الفريق حاليًا أي لاعب أجنبي.

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ويعد لابا كودجو من أهم عناصر الفريق المغربي هذا الموسم، حيث سجل 18 هدفًُا في الدوري المغربي في الموسم الحالي، تصدر بها ترتيب هدافي البطولة بالتساوي مع محسن ياجور مهاجم فريق الرجاء البيضاوي المغربي، وصنع هدفًا وحيدًا فقط، كما سجل 6 أهداف في بطولة الكونفيدرالية، كان آخرها في شباك الزمالك في موقعة ذهاب