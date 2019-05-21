انت الان تتابع رئيس الزمالك: ما فعلته مع جروس سيذكره التاريخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ ص
جروس
قال رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن التاريخ سيذكر له ما قدمه للنادي الأبيض طوال فترة عمله الإداري بالنادي، مشيرًا إلى أن ما فعله مع السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق على وجه التحديد، سيظل في ذاكرة التاريخ أيضًا. وأضاف خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على فضائية «المحور»، أن عناد جروس لا يجب التعامل معه بشكل رقيق، لأن تكرار أخطائه أصبح أمرًا مستفزًا للغاية، معلقًا: «سأتحمل حتى مباراة الإياب يوم الأحد».
وطالب رئيس القلعة البيضاء، جمهور ناديه بالتشجيع طوال الـ90 دقيقة، خلال مباراة الإياب أمام نهضة بركان، وعدم الانشغال بأية أمور اخرى، كتوجيه السباب للنادي الأهلي، أو الإعلامي أحمد شوبير، أو أجهزة الدولة. واستمر في حديثه: «متأكد من حضور أكثر من 60 ألف في برج العرب، وأؤكد للجماهير أن نهضة بركان فريق
وطالب رئيس القلعة البيضاء، جمهور ناديه بالتشجيع طوال الـ90 دقيقة، خلال مباراة الإياب أمام نهضة بركان، وعدم الانشغال بأية أمور اخرى، كتوجيه السباب للنادي الأهلي، أو الإعلامي أحمد شوبير، أو أجهزة الدولة.
واستمر في حديثه: «متأكد من حضور أكثر من 60 ألف في برج العرب، وأؤكد للجماهير أن نهضة بركان فريق كبير، ولولا التوفيق لخرج الزمالك خاسرًا بنتيجة أكبر».
وأعلن الزمالك، عن موافقة الجهات الأمنية على حضور 60 ألف مشجع من جماهير ناديه، لحضور مباراة الفريق الأبيض أمام نهضة بركان المغربي المقرر لها الأحد المقبل، في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية.
وخسر الزمالك بهدف دون رد أمام الفريق المغربي، في ذهاب نهائي البطولة، خلال اللقاء الذي أقيم، منتصف ليل الأحد، على الملعب البلدي ببركان.
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