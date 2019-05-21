انت الان تتابع رئيس الزمالك يعلن موافقة الأولمبية على لائحة النادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٢١ مايو ٢٠١٩ - ٠١:١٤ ص

الزمالك

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موافقة اللجنة الأولمبية المصرية، وذلك بعد اجتماعها، الإثنين، حيث قررت اعتماد لائحة النادى، والتي كانت الجمعية العمومية للقلعة البيضاء قد أقرتها في أغسطس الماضي. وأوضح خلال تصريحات تم بثها بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على فضائية « المحور»، أن اللائحة سيتم نشرها فى الجريدة الرسمية، ثم يتم الدعوة لإجراء الانتخابات على 4 مقاعد، عقب عيد الفطر المبارك. وأضاف رئيس النادي الأبيض، أن جميع أعضاء اللجنة الأوليمبية وافقوا على لائحة الزمالك، بينما رفضها شخصين فقط هما يحيى دعبس وشريف العريان.

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كما كشف عن موافقة الجهات الأمنية على حضور 60 ألف مشجع من جماهير ناديه، لحضور مباراة الفريق الأبيض أمام نهضة بركان المغربي المقرر لها الأحد المقبل، في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية. وخسر الزمالك بهدف دون رد أمام الفريق المغربي، في ذهاب نهائي البطولة، خلال اللقاء الذي أقيم، منتصف ليل الأحد،