انت الان تتابع عمر صلاح: لا بديل عن الفوز بلقب الكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ٢٠ مايو ٢٠١٩ - ١١:٣٥ م
عمر صلاح
أعرب عمر صلاح، حارس مرمى نادي الزمالك، عن سعادته بالمستوى الذي ظهر به خلال مباراة نهضة بركان، في ذهاب نهائي الكونفدرالية، مشيرًا إلى أنه تلقى دعمًا كبيرًا خلال الأيام الماضية، من حارس الفريق محمود عبدالرحيم "جنش"، وعماد السيد، فضلا عن تلقيه اتصالات من شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، وأحمد ناجي مدرب حراس المنتخب الوطني الأول. وقدم الحارس الشاب مستوى مميزا خلال مباراة فريقه أمام مضيفه نهضة بركان، وأنقذ الفريق الأبيض في أكثر من لقطة، رغم الخسارة التي تلقاها الزمالك بهدف دون رد جاء في الوقت بدلا من الضائع.
وأكد عمر، خلال تصريحاته لبرنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور، أن لاعبي الفريق لديهم رغبة وإصرار لحسم اللقب في مباراة الإياب، ولا بديل عن ذلك، مضيفًا أن جمهور الزمالك سيكون له دور كبير في مواجهة برج العرب. وتابع: «مباراة نهضة بركان القادمة هي شوط ثاني لموقعة نهائي الكونفدرالية،
وأكد عمر، خلال تصريحاته لبرنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة المحور، أن لاعبي الفريق لديهم رغبة وإصرار لحسم اللقب في مباراة الإياب، ولا بديل عن ذلك، مضيفًا أن جمهور الزمالك سيكون له دور كبير في مواجهة برج العرب.
وتابع: «مباراة نهضة بركان القادمة هي شوط ثاني لموقعة نهائي الكونفدرالية، والجميع داخل الفريق في حالة تركيز شديد تتويجًا للمجهود الكبير الذي بذله كل فرد داخل الفريق طوال الموسم».
ومن المقرر أن تقام مواجهة الإياب يوم 26 من شهر مايو الجاري، على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية، ويحتاج الفارس الأبيض للفوز بفارق هدفين للتتويج بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه، في المقابل يحتاج الفريق المغربي للتعادل أو الفوز بأي نتيجة من أجل حصد اللقب.
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