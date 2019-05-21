القمم السعودية “الخالصة” تعود للواجهة الآسيوية بعد مواسم من الفتور

جدة - عمرو شويل الخليج 365-جدة-عبد العزيز السديري

حسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي مساء اليوم تأهله للدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا وذلك بعد تغلبه على ضيفه الأوزبكي باختاكور بنتيجة 2-1؛ ليضرب موعداً مع مواطنه الهلال في الدور القادم بعد أن حسم الأخير تأهله متصدراً عن مجموعته من الجولة الماضية.حيث سيقام لقاء الذهاب في السادس من شهر أغسطس القادم بمدينة جدة، فيما سيحتضن استاد جامعة الملك سعود بالرياض لقاء الإياب في الثالث عشر من الشهر ذاته.

ولا تعتبر موقعة الدور ثمن النهائي الأولى التي جمعت فريقين سعوديين بالنسخة الجديدة؛ حيث سبق أن تواجهت الفرق السعودية في 4 مناسبات كان آخرها في العام 2014 وفي ذات الدور؛ حين حسم النمور تأهلهم لربع النهائي على حساب الشباب في ذلك الوقت.

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وتعد المواجهة السعودية الخالصة في البطولة القارية فأل خيرٍ للفرقة الأهلاوية، والتي استطاعت الوصول إلى نهائي المحفل القاري في العام 2012 بعد إسقاط الغريم التقليدي فريق الاتحاد بنتيجة 2-1 بمجموع اللقائين.

فيما تعود المواجهة الأولى بين الفرق السعودية إلى العام 2009 عندما تواجه الاتحاد والشباب أيضاً في دور الستة عشر وحصل النمور على بطاقة التأهل بعد الانتصار بنتيجة 2-1.

وفي العام 2011 استطاع الاتحاد من إخراج الهلال من الدور ذاته بعد انتصاره بنتيجة 3-1؛ في اللقاء الذي أقيم على استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة.