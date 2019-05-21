الان تتابع محمد بن فيصل : أدعو الإدارة القادمة للمطالبة بالنقاط المسلوبة..وأشكر بعض إعلاميي الهلال والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-الرياض-ابراهيم آل صالح

تحدث رئيس مجلس إدارة نادي الهلال السابق الأمير محمد بن فيصل عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي “ تويتر “ متحدثاً و موجهاً رسائل لجماهير الفريق الهلالي و لبعض الاعلاميين، الذين انتقدوه ووجهوا حملات ضده بشأن المستويات السيئة التي ظهر بها الزعيم .

و قال ابن فيصل : بعد ان انتهى الموسم الكروي لهذا العام وانتهت مشاركات الهلال نحمد الله على كل حال .. موسم كان صعب على الجميع تم تكليفنا بعد بداية الموسم بعد غياب، وكنت أنا ومجلس الإدارة نسعى أن نتكيف بأسرع وقت مع الأحداث ومع الوضع الرياضي لتقديم الأفضل ولإسعاد الجماهير الهلالية

و أضاف : “ولكن واجهتنا ظروف قوية جداً من ضغط مباريات إضافة إلى عدم انصافنا من قبل لجان اتحاد القدم مما أضطرني شخصياً إلى الإتجاه إلى الفيفا لرفع الظلم والضغط من أجل إعادة نقاط الهلال المسلوبة، والتي أتمنى من إدارة الهلال القادمة المواصلة في متابعة إجراءاتها وإستعادتها

و اعتذر مقرًا بأخطائه : لا أنكر بأنني أخطأت في بعض القرارت والتصريحات والتي أعتذر عنها وأتحمل كامل المسؤولية عنها أمام جماهير الزعيم

‏فلهم الحق في الإنتقاد والعتب

و عن المشككين في انتمائه و عمله أوضح قائلاً : “أما من شكك في ذممنا وأتهمنا بما ليس فينا فهناك اجراءات قانونية تم اتخاذها ضد بعض من نرى أما البقية بيننا وبينهم المولى عز وجل يوم لا ينفع لامال ولا بنون

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و تقّدم بالشكر لـ : ‏أود أيضاً أن أشكر أخواني اللاعبين على ماقدموه طوال الموسم وتحملهم جميع الضغوطات وكانوا قدر المسؤولية ونافسوا على جميع البطولات إلى الرمق الأخير

و اردف : كما أشكر اعضاء شرف الهلال الذين دعمونا ولم يقصروا معنا منذ اول يوم لاستلامنا المهمة وعلى رأسهم ⁦‪@Alwaleed_Talal‬⁩ ابو خالد الذي كان معنا بالرأي والدعم المالي وليس بمستغرب على سموه وقفاته مع الهلال واداراته المختلفة

و اتبع : كما أشكر أخي ⁦‪@abdulrahman‬⁩ على تواصله الدائم ودعمه لنا ونصائحه

‏واخي الامير سعود بن تركي واخي الامير فهد بن محمد الذي لم يتخلى عن مساندتنا بالرأي والنصح من اول يوم تم تكليفنا فيه حتى اخر يوم في ادارتنا وكان خير من أستشرت

و شكر اعضاء مجلس الادارة : والشكر لأعضاء مجلس الإدارة وعلى رأسهم اخي الغالي فهد الراشد الذي كان ونعم الاخ والصديق واحد اهم مكاسبي من الوسط الرياضي معرفته والعمل معه وباقي اعضاء مجلس الاداره والعاملين في النادي في جميع الاقسام كنتم على قدر المسؤولية

و وجه بشكر بعض الاعلاميين و توعد آخرين قائلاً : والشكر (لبعض) الاعلاميين الشرفاء الذين كانت اقلامهم من اجل الكيان ولم ينجرفوا مثل غيرهم الذين بحثوا عن بطولات شخصيه على حساب امانتهم الاعلاميه ومصداقيتهم

‏و الايام كفيلة بكشفهم أمام جماهير الزعيم

و ختم : وختاماً أود أن أبشركم بإن النادي مقبل على رعايات تاريخية كنت أتمنى أن الظروف كانت طبيعية لأعلانها ولكن الأهم هو أن تُعلن وتصب في مصلحة الزعيم حيث قام الأخوة الأخ فهد الراشد والمهندس طارق التويجري والدكتور سلطان بن سعيد والأستاذ سليمان الهتلان والأستاذ سلطان آل الشيخ بمجهود جبار