الامارات | حقيقة تبرع كريستيانو رونالدو للصائمين في غزة

شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة تبرع كريستيانو رونالدو للصائمين في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر موقع "leadstories.com" المتخصص في رصد الشائعات و"الأخبار المفبركة"، أن خبر تبرع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، انتشر بشكل غريب وسريع جداً دون وجود مصدر حقيقي للخبر وقال أن القصة بدأت في 14 مايو الجاري، عندما نشرت "مواقع ألبانية" الخبر دون الاستناد إلى مصادر حقيقية.

وكانت مواقع التواصل الإجتماعي ومعظم المواقع العالمية قد تناولت خبر يقول إن النجم البرتغالي قدم مبلغ 1.5 مليون يورو من أجل إعداد وجبات إفطار للصائمين فيغزة خلال رمضان، وانهالت التعليقات التي تشيد بمواقف المهاجم البالغ من العمر (34 عاما)، لكن دون أن ينتبه أحد إلى أن القصة كلها مفبركة.

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وذكر موقع سكاي سبورت، أنه في جولة سريعة في حسابات رونالدو على شبكات التواصل، لم يظهر أي ذكر للخبر لا من قريب ولا من بعيد.

وقال موقع "leadstories.com" إلى أن الخبر بعد ذلك انتشر مثل النار في الهشيم على الشبكة العنكبوتيةـ وأشار الموقع إلى أنه أجرى اتصالا مع ممثلي النجم البرتغالي الذين أكدوا له أن القصة غير حقيقية "مثل كثير من القصص التي تنشر عن رونالدو".