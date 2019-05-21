الامارات | بالفيديو: تصرف غريب من محمد صلاح بطائرة ليفربول.. وأصدقائه “هذا هو الملك المصري”

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر لاعب ليفربول الإنجليزي تشامبرلين، فيديو على حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي إنستغرام، يظهر خلاله النجم المصري محمد صلاح نائمًا على الأرض في الطائرة خلال تنقل الفريق من ليفربول إلى مدريد لإقامة معسكر إعداد لنهائي دوري أبطال أوروبا.

وظهر في الفيديو اللاعب المصري وهو يبتسم لصديقه في البداية قبل أن يستغرق في النوم ليأتي باقي لاعبي الفريق ويتحدثون عنه مازحين مع اللاعب تشامبرلين، الذي قال: “هذا هو الملك المصري، أنه يحتاج إلى النوم”.

وجاء تصوير الفيديو، خلال رحلة فريق ليفربول إلى مدينة ماربيلا بإقليم ملقا الإسباني، والتي اتخذها "الريدز" معسكرا له حتى نهاية الأسبوع، استعدادا لمواجهة توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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