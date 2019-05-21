شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك: الأمن وافق على حضور 60 ألف مشجع في إياب نهائي الكونفدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن رئيس نادي الزمالك موافقة وزارة الداخلية على حضور 60 ألف مشجع في مباراة إياب الدور النهائي لكأس الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان المغربي. قال رئيس الزمالك، في تصريحات عبر قناة «المحور»، مساء الاثنين، إنه قرر فتح 12 منفذًا لبيع التذاكر للجماهير الراغبة في حضور المباراة، الأحد المقبل. أضاف: «سيتم فتح منافذ في القاهرة والإسكندرية وكذلك الأقاليم لتسهيل الحصول على التذاكر قدر الإمكان».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الزمالك: الأمن وافق على حضور 60 ألف مشجع في إياب نهائي الكونفدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.